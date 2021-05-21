DPÜ TÖMER’den Dil Bayramı etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DPÜ TÖMER), 744. Dil Bayramı Etkinlikleri kapsamında kutlama etkinliği gerçekleştirdi.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, DPÜ TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Uslu, merkezde görev yapan akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, dillerin toplumların temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak, “Dilini yozlaştıran milletler bir medeniyet inşa edemezler. Burada bulunan akademisyenlerimiz dil öğretimi yaparak aslında bir medeniyet inşasına katkıda bulunuyorlar. Sizlerin görevlerini iyi yapması geçmişle gelecek arasında kurulacak medeniyet köprüsüne önemli katkılar sunacak. İnşallah Türkçe dünya dilleri arasında hak ettiği yere ulaşır. Türkçe dünyanın her yerinde konuşulan bir dil konumuna yükselir. 744. Dil Bayramı’nı bu dileklerle kutluyor, düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Uysal’a, Dil Bayramı’nın kutlanmasına vesile olan Karamanoğlu Mehmet Bey’in 1277 yılında söylediği, ‘Şimden girü hiç kimesne kapuda ve divanda ve mecalis ve seyranda Türki dilinden gayri söz söylemeye’ ifadelerin yer aldığı tablo hediye edildi.

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