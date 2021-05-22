Kaymakam Salih Sak: ''Devletimiz her zaman köylümüzün yanında''

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day ve Emniyet Amiri İbrahim Kurt ile birlikte İlçeye bağlı Hamurköy'de incelemelerde bulundu.

Kaymakam Salih Sak, yaptığı açıklamada, ''Köyümüzde İhtiyaç sahibi bir ailenin evinin onarımı ve köy konağı yapmak için yer tespit çalışmaları yaptık. Ayrıca Hamurköy için taşkın koruma çalışması yapmayı planlıyoruz. Bu alanda da incelemelerde bulunduk. Köy muhtarı ve vatandaşlarımızla kısa süreli sohbet ederek, köyümüzle alakalı yapılacak diğer çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Devletimiz yapılacak yatırımlar için her zaman köylümüzün yanında'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.