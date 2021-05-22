Nilüfer vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir kilometre uzunluğundaki Nilüfer vadisi, yaz ayları boyunca ziyaretçilerini bekliyor.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Bahar ile birlikte, İlçemiz Nilüfer vadisi kendisini göstermeye başladı. Seyrederken rahatlatan ve dinlendiren Nilüfer vadisinin seyrine doyum olmuyor. Beyaz çiçekleri ile, ruhu ve masumiyeti simgeleyen Nilüfer vadisi sizleri bekliyor. İlçemiz Meslek Yüksekokulu yanında bulunan ve bir kilometre uzunluğundaki Nilüfer vadimiz yaz boyunca ziyaretçilerini bekliyor'' ifadelerini kullandı.

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