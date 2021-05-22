Kızılçam gençliğinde, gençlik bakım çalışmaları

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ormancılığın olmazsa olmazları arasında yer alan silvikültür çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Sorgun Orman İşletme Şefliği kızılçam tensil sahasında gençlik bakım çalışmaları yapıldı.

100 No’lu bölmede yaklaşık 21 hektar alanda yapılan gençlik bakım çalışmaları Gölcük Kooperatifi tarafından orman köylülerinin desteği ve emekleri ile tamamlandı.

Sorgun Orman İşletme Şefi Ekrem Saygı, 2016 yılında sahada kızılçam tensil damgasının ve aynı yıl içinde de üretiminin yapıldığını ve sahadan çıkıldığını, 2021 yılı itibari ile ise 5070 cm boya ulaşmış olan ve boy farklılaşmasının belirgin bir şekilde görüldüğü kızılçam gençliklerinde seyreltme çalışması yaptıklarını söyledi.

Çalışma yapmadan önce hektarda 4050 bin adet fert varken yapılan selektif seyreltme neticesinde bu sayının hektarda 35 bin civarına düşürülerek sahadaki gençlik bakımı seyreltme çalışmalarının tamamlandığını belirten İşletme Şefi Saygı, sahada yapılan bu bakımla gençlikler arasındaki su ve besin mücadelesini önleyerek daha sağlıklı ve büyüme enerjisi yüksek olan fertlerle ormanları daha sağlıklı hale getirdiklerini ve orman varlığını bu şekilde koruyarak yarınlara emanet edeceklerini ifade etti.

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