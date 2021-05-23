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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı'da moloz çöplüğünde yangın

İHA

Tavşanlı'da moloz çöplüğünde yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde inşaat malzemelerinin döküldüğü moloz çöplüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.
Edinen bilgiye göre, Karkova Mahallesi mevkiinde hayvan pazarında inşaat molozlarının döküldüğü çöplük alanda yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, moloz yığınında çıkan yangının çevresinde araştırma yaptı. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun süre devam eden yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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