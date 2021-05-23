Moloz dökülen alanda yangın

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Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, inşaat atıklarının döküldüğü alanda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Karkova Mahallesi´nde pazar yeri inşaatının molozlarının döküldüğü alanda gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşların ardından yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2021-05-23 13:05:30



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