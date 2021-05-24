Tavşanlı MYO’da Bireysel ve Toplumsal Ortak Afet Kültürü etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksek Okulunda, “Bireysel ve Toplumsal Ortak Afet Kültürü” etkinliği düzenlendi.

Meslek Yüksekokulunun İletişim ve Motivasyon Saati etkinlikleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve Kütahya AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun’un konuşmacı olarak yer aldığı söyleşiye MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetli konuklar katıldı.

Konuşmasına teknikerlikten, mühendisliğe ve AFAD müdürlüğüne uzanan yaşam öyküsünü anlatarak başlayan Ahmet Ali Artun, başta deprem olmak üzere Türkiye’de sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlar konusunda bilgiler aktararak, AFAD gönüllüsü nasıl olunabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Ayrıca etkinlik sonunda yapılan çevrim içi yarışmada 3 katılımcıya AFAD tarafından afet çantası hediye edildi.

Söyleşi sonunda Prof. Dr. İsmet Çelik, etkinliğe sunmuş olduğu katkılar dolayısıyla Artun’a ve tüm katılımcılara teşekkür etti

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