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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köy muhtarı Korona'ya yenildi

İHA

Köy muhtarı Korona'ya yenildi

Kütahya’nın Emet ilçesi Yarış Köyü Muhtarı Mehmet Ali Tuncel, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
3 dönemdir Emet ilçesi Yarış köyünde muhtarlık yapan 63 yaşındaki Mehmet Ali Tuncel, yaklaşık 20 günden beri Korona virüs tedavisi gördüğü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Muhtar Tuncel'in ölümü köyünde ve Emet ilçesinde büyük üzüntüyle karşılandı.

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