AK Parti İl Başkanı Ceyhun: ''Şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var''

PençeYıldırım harekatında şehit olan ve 2 Mayıs 2021 günü Emet ilçesinde toprağa verilen Uzman Çavuş Ahmet Asan’ın ailesi, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve Milletvekilleri tarafından ziyaret edildi.

Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var" diyen Başkan Ceyhun, "Mayıs ayı başında PençeYıldırım harekatında şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın ailesini Milletvekillerimiz ve Emet ilçe protokolümüz ile birlikte ziyaret ettik. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Şehitlerimiz, bu toprakları vatan kılmak adına canlarını seve seve verdiler. Bizler de onların emanetine sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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