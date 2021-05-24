Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Kütahya'da otomobilin arkadan çarpması sonucu motosikletten düşen sürücü hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olduğu sırada arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu düşen motor sürücüsü 61 yaşındaki Abdullah Karakuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Bünyamin D. ise yakalanarak gözaltına alındı.

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