Mahsur kalan kedi, duvar kırılarak kurtarıldı

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OĞUZHAN KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da bir apartmanın duvar arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince duvar kırılarak çıkarıldı.

Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar caddesindeki 4 katlı apartmanda yaşayanlar, birinci kattaki duvarının iç kısmından kedi sesi geldiğini duydu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri kedinin mahsur kaldığı duvarı kırıp, çıkardı. İtfaiye ekiplerinin beslediği kedi, ardından gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-05-24 19:53:09



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