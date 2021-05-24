Şehit babası toprağa verildi

Kütahya'nı Altıntaş ilçesinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren şehit babası Ahmet İrfan Özbay toprağa verildi.
2016 yılında bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Elvan Özbay’ın babası İrfan Özbay’ın cenaze merasimine Kütahya Valisi Ali Çelik, Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak ve Altıntaş Kamu Kurum ve Kuruluş Amirlerinin de katıldı.
Cenaze töreni sonrası Altıntaş İlçe Müftülüğü tarafından Kur’anı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.
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