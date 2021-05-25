Altıntaşlı Ressam Hacer Ercan'ın eseri İtalya'da sergileniyor

Kütahya'nın Altıntaş İlçesinden yetişen Ressam Hacer Ercan’ın yetimler temalı resminin, İtalya’nın Milano kentindeki Madsimilano Philo Poem Resim Sergisi’nde 21 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında sergileneceği bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ''Her Ramazan'da savaşlar nedeniyle öksüz kalan ve etkilenen tüm çocuklara duyduğu endişeyi eserleri aracılığıyla dile getiren üç çocuk annesi sanatçı Hacer Ercan, “Yetimler İftarı” adlı çalışmasında; balkondan görülen bombanın patlamasına sahne olan güçlü bir görüntüyü resmetti. Katil devlet İsrail’in Ramazan ayında masumlara karşı acımasızca düzenlemiş olduğu saldırıları “Yetimler İftarı” adlı eseri ile tablosuna taşıyarak, bu zulmü uluslararası mecraya taşıyan, ülkemizi ve ilçemizi temsil eden değerli sanatçımız Hacer Ercan’ı yürekten kutluyoruz'' dedi.

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