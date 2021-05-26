Dumlupınar'a halı saha

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde öğrencilerin okullardaki spor aktivitelerini daha sağlıklı bir zeminde yapmaları amacı ile İl Özel İdaresi tarafından Gazi ilkokul bahçesine halı saha yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak yaptığı açıklamada, ''Beden eğitimi ve spor etkinlikleri dersinde ve çeşitli spor aktivitelerinde yararlanmaları amacıyla yapılan halı saha öğrencilerimizin ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu tesisin ilçemize kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Yeni açılan halı sahada yapılan incelmelerde Kaymakam Salih Sak’a Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç eşlik etti.

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