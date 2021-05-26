Köy arazi yolunda düzeltme ve genişletme çalışması

Hindistan'ın kabusuydu Rusya'ya da sıçradı! Türkiye için risk ne?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi eski Doğanlar köyü arazi yolunda düzeltme ve genişletme çalışması gerçekleştirildi.

Köy Hizmetleri ekipleri tarafından yaklaşık 1 kilometrelik eski Doğanlar köyü arazi yolunda iş makinesiyle düzeltme ve genişletme çalışması yapıldı.

Arazi sahipleri, arazi yolunda yapılan düzeltme ve genişletme çalışmaları sayesinde özellikle araçlarıyla arazilerine daha rahat ulaşacaklarını belirterek, Köy Hizmetleri ekiplerine teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.