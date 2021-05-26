Vali Çelik, Hisarcık’ta yol çalışmalarını inceledi

Kütahya Valisi Ali Çelik, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Hisarcık ilçesinde yol çalışmalarını yerinde inceledi.

2021 İl Özel İdaresi onarım ve altyapı güçlendirme programında yer alan Devlet yolu Güldüren Köyü arasındaki yol çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Vali Çelik, 5 kilometre uzunluğundaki yolun yıl içerisinde tamamlanarak vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir yolda seyahat etmelerine olanak sağlayacağını söyledi.

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