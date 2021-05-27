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Başkan Hüseyin Doğan: ''Amacımız halkın sosyal yaşam alanlarını geliştirip güzelleştirmek''

İHA

Başkan Hüseyin Doğan: ''Amacımız halkın sosyal yaşam alanlarını geliştirip güzelleştirmek''

Kütahya'nın Emet ilçesinde belediye tarafından Dr. Fazıl Bey Parkında sosyal tesis yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ''Dere mahallesi Yağcık köprüsünde mesire alanı yanında, Emet Hamam Mahallesi Dr. Fazıl Doğan Parkında, restoran yapım çalışmaları devam ediyor. Amacımız halkın sosyal yaşam alanlarını geliştirip güzelleştirmek. Bu kapsamda Dr. Fazıl Doğan parkında peyzaj ve çevre düzenlemesi yanısıra, restoran bakım tamir ve yenileme çalışmaları da yapılıyor. Bahçesine süs havuzuda yapılması planlanan tesislerin aile çay bahçesi, cafe ve yemek bulunan restoran olarak halka hizmet vermesini planladık'' ifadelerini kullandı.

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