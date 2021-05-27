Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan ve 13. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen tarihi Çakırsaz Selçuklu Hanı ziyaretçilerini bekliyor.

Hanların Türk tarihinde ticaret yollarındaki önemli merkezler olduğunu belirten Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, ''Şehirlerarası ulaşımların yaya ve hayvanlar ile yapıldığı yollar üzerine, bir günlük yürüyüş mesafesi aralıklarla yapılmış olan Han'lar, gelip geçen yolcuların, ticaret kervanlarının barındıkları, konakladıkları, zaman zaman satış yaptıkları, etraflarına, geçen yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabileceği nalbant, semerci gibi sanatkarların da toplandığı birer merkez görünümündeydiler. Aynı zamanda yapı tekniklerinden dolayı, yolcuların güvenlik açısından sığınma yerleriydiler. Günlerce yol yürümenin verdiği yorgunluğu, uygun yapılarından dolayı yazın serinlemek isteyen, kışın ısınmak isteyen yolcuların istirahatgahıydılar. İlçemizde bulunan bu tarihi Han, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yapılmış olup Germiyan Beyliği ve Osmanlı Devleti dönemlerinde de kullanılmıştır. Ziyaretçilerini beklemektedir'' ifadelerini kullandı.

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