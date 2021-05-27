Karayolu çevresinde yabani ot temizliği

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Karayolları Yol Bakım ekipleri tarafından HisarcıkSimavEmet karayolu kenarları ve orta refüjler yabani otlardan temizleniyor.

Yol kenarlarında ve orta refüjlerde uzayarak trafik akışında sorun oluşturan yabani otlar, Emet Karayolları 148.Şube Şefliğine bağlı Yol Bakım Ekipleri tarafından temizleniyor. Ekipler orta refüjdeki yabani otları orak ile biçerken, yol kenarlarındaki otlar ise greyder ile küreme suretiyle temizleniyor.

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