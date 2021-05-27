Asma yaprağına talep arttı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Manisa Alaşehir’den getirilerek satışa sunulan asma yaprağı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan 12 dönüm bağından toplayıp getirdiği bağ yapraklarını ilçede kilosunu 15 liradan satan Mehmet Atay, pandeminin de etkisiyle bu yıl vatandaşların bağ yaprağına taleplerinin arttığını söyledi.

Vatandaşlar tarafından kap ve kavanozlarda salamura yapılan bağ yaprakları kış aylarında tüketilmek üzere buzdolabı ve derin dondurucularda muhafaza ediliyor.

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