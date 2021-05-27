Kütahya´da hortum cep telefonuyla görüntülendi

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´nın Çavdarhisar ilçesindeki boş arazide oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çavdarhisar ilçesinde rüzgarlı havanın ardından boş bir arazide hortum oluştu. Hortum, yaklaşık 10 dakika sonra gözden kayboldu. Herhangi bir zarara yol açmayan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-05-27 17:18:43



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