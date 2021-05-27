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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kanal Kütahya' projesinde ilk adım atıldı

İHA

'Kanal Kütahya' projesinde ilk adım atıldı

Belediye Başkanı Alim Işık’ın vizyon projeleri arasında yer alan Kanal Kütahya’nın ilk etabının temeli atıldı. Bekir Avlupınar Yayalaştırma Projesi'nin temel atma töreninde konuşan Başkan Işık, projenin en geç 180 gün içinde tamamlanacağını ifade etti.
Kanal Kütahya Projesi'nin ilk etabı olan Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Projesinin temeli bugün atıldı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın, belediye başkan yardımcıları, MHP Kütahya il ve Merkez İlçe yöneticileri ve yüklenici firma yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen törende konuşan Başkan Işık, “Söz konusu projemiz, şehrimiz için çok önem verdiğimiz Kanal Kütahya Projesinin birinci etabıdır. Şehrimizi boydan boya yaklaşık 18 kilometre uzunlukta ikiye ayırarak, yıllarca devam eden ve DSİ’nin sulama kanalı olarak bilinen kanalın etap etap değerlendirilmesini amaçlayan Kanal Kütahya Projemizi, 2004 yılındaki ilk adaylığımdan bu yana, bu şehrin kurtuluş projelerinden birisi olarak gördüm. Bunu bugün Rabbim nasip etti. Birinci etabını Bekir Avlupınar Caddesi Yayalaştırma Projesi olarak fiilen uygulamaya koyuyoruz. Bundan sonraki diğer etaplarda vatandaşlarımızın talebi ve şehrimizin gelişim trendi dikkate alınarak yapılacak. Bu işin bedeli açık ihale sonucunda 5 milyon 329 bin 644 lira 75 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Projenin süresi 180 gün. Yüklenici firmamızdan özel istirhamımız, mevzuat gereği altı aylık bir süreniz var ama mümkünse üçüncü, dördüncü ayda, kış sezonuna girmeden bu projenin açılışı ile kışa girmek istiyoruz. Yüklenici firmamıza sağlıklı, kazasız belasız bir iş diliyorum. Bu projenin bugüne kadar gelmesinde emeği geçen tüm belediyemiz çalışanları başta olmak üzere, destek veren, talep eden muhtarlarımız ve Kütahyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" yeklinde konuştu.

PROJELERİMİZİN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Göreve geldiği günden itibaren temel atma ve açılışlar için 18 kurban kestiklerini belirten Başkan Işık, 19. kurbanı bugün kestiklerini ve bu yıl içinde açılış ve temel atma için 10 kurban daha keseceklerini belirtti. Başkan Işık, “Bugün göreve geldiğimiz günden itibaren 19. kurbanımızı keseceğiz. Geçtiğimiz iki yıllık süreçte temel atma, açılışlarda 18 kurban kestik. 19. kurbanımız hayırlı olsun. Bu yıl içerisinde Allah nasip ederse 10 kurban keseceğiz. Tüm projelerimizin hazırlık süreçleri tamamlandı. Covid19 sürecinin belediyeler başta olmak üzere, birçok kamu kurum ve kuruluşlumuzun iş planını değiştirme gibi bir etkisi oldu. Vatandaşımız ve esnafımız aç iken, projemizi bugün başlatacağız gibi bir düşüncemiz olamazdı. Bu bir yıllık süre içinde esnaflarımız başta olmak üzere Kütahya’da yaşayan her hemşehrimizin derdine derman olacak tercihleri öne çıkarttık. Vatandaşımızın kira derdi varsa, kira bedelini artırmadan ve hatta yüzde 50 oranında belediyenin kiracılarının kira bedellerinin düşürülmesi başta olmak üzere, her eve böyle bir zamanda girecek hijyen seti dağıtımı ve diğer ücretsiz maske dağıtımı gibi kendi imkanlarımız ölçüsünde, Kütahya’nın şartlarında ne yapılabilecekse onları önceledik. Bu arada da diğer projelerimizin hazırlıklarını tamamladık. Merkez Pazar yeri, Kültür Merkezi, Vazo Kule, Yakupoğlu Parkı, Yaşam Parkı, Atakent Vadi Projesi, 7 Göller Projesi gibi projelerimizin ihale süreçleri devam ediyor. Peyderpey ihaleler sonuçlanıp, sözleşmeler imzalanarak uygulama aşamasına geldiğimizde, bu sene çok sayıda törene sizleri davet edeceğiz” dedi.

"BU ALAN CAZİBE MERKEZİ OLACAK"
Uygulamaya konulacak Kanal Kütahya Projesi ile birlikte cazibe merkezlerinin sayısının artacağını ifade eden Başkan Işık, “Burası şehrimizin cazibe merkezlerinden birisine dönüşecek bir yer. Şuanda sadece Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapalı ve yaya trafiğine açık olan bir cadde. Bunların çoğaltılmasını istiyoruz. Neden? Çünkü, sadece orası olduğu için yoğunlaşma orada oluyor. Vatandaşım Zafertepe’den, Evliya Çelebi’den yürüyerek gelmiyor Cumhuriyet Caddesine. Aracı ile geliyor. Kendisi orada gezerken, çevrede otopark sıkıntısı ve trafiği olumsuz yönde etkileyen birçok yoğunlaşma var. Bu tür alanları şehrimizin diğer yerlerine yaydıkça, inanıyorum ki bu sosyal ihtiyaçlar, kendine en yakın bölgede karşılanmaya başlayacak. Ve şehrin merkezindeki, bu yılların çözülemeyen sorunun kısmen de olsa çözümüne katkı yapacak alternatif projeler bunlar. Zafertepe’den Bölücek Mahallesine kadar kanalın uygun yerlerinin açılarak değerlendirilmesi, uygun yerlerinin de bu şekilde kapatılarak değerlendirilip vatandaşlarımızın hizmetine sunulması projemiz devam edecek” ifadelerine yer vererek projenin hayırlı olmasını diledi.
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın konuşmasının ardından dualar eşliğinde kurban kesimi yapıldı. Başkan Işık, caddede bulunan çocuklara oyuncak dağıtımı ile program sona erdi.

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