İlklerin Kenti Aizanoi ayağa kaldırılıyor

Kütahya Valisi Ali Çelik, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Dünya’nın ilk borsasının kurulduğu Aizanoi Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ile dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde hummalı çalışmalar sürüyor.

3 farklı noktada eş zamanlı kazı yapıldığını belirten Vali Ali Çelik, '' UNESCO Dünya Geçici Miras listesindeki Aizanoi’de Agora, Penkalas Çayı rıhtımı ile tarihi Roma köprüsünde kazı çalışmalarının eş zamanlı sürdürülüyor. Penkalas Çayı, rıhtım duvarının özgün malzemeleriyle antik dönemdeki haline kavuşturulacak. DSİ tarafından sürdürülen regülatör çalışması da büyük bir titizlikle devam ediyor'' dedi.



''Dünyada benzeri yok''

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan Aizanoi Antik Kenti’ni kalıcı hale getirme gayreti içerisinde olduklarını belirten Vali Çelik, ''Dünyada bir başka örneği olmayan 15 bin kişi kapasiteli tiyatro ve 13 bin 500 kişi kapasiteli stadyum kompleksinin, bilimsel çalışmalar ışığında bir an önce ayağa kaldırılması için komplekste eş zamanlı çalışılacak. 15 bin kişi kapasiteli antik tiyatroda orkestra alanına ulaşıldı ve oturma yerlerini ayıran geçiş yeri açılacak. Rölöveleri hızlıca tamamlayıp restorasyona başlayacağız” diye konuştu.



''Kazı ekibi 150 kişiye çıkarıldı''

1970 yılında Almanlarla başlayan kazı çalışmalarının 11 yıldır Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü ve artık Dumlupınar Üniversitesince sürdürüleceğini hatırlatan Vali Çelik, yürütülen ve yürütülecek çalışmalardan bir an önce netice alınması için kazıdaki ekip sayısının 150 kişiye çıkarıldığını söyledi.

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