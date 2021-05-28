Marketler ve işletmeler denetlendi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında market, bakkal ve işyerlerinin denetlendiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, "İlçemizde 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Modeli' kapsamında denetim ekiplerimizce denetimler aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımız kolluk kuvvetlerimiz ile koordineli olarak yürütülüyor. Bu kapsamda market ve bakkal işletmeleri için müşteri kapasitesi ve dezenfektan kontrolü yapılmıştır. Bu denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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