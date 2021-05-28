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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Işık, Millet Bahçesi inşaatını inceledi

İHA

Başkan Işık, Millet Bahçesi inşaatını inceledi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Evliya Çelebi Mahallesi'nde yapımı devam eden Millet Bahçesi şantiye alanını ziyaret etti.
Nisan ayı başında temeli atılan Millet Bahçesi inşaat alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Sadece Kütahya’ya özel olarak yapılacak Millet Bahçesi'nde, 277 kapalı olmak üzere 700 araçlık otopark, yürüyüş ve sosyal donatıları ile Kütahya’nın gelişmesinde önemli rol oynayacak. Başkan Işık, Millet Bahçesi'nin bölgeye ve Kütahya’ya büyük bir değer katacağını ifade etti.

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