Kütahya’da Ahi Evran Kısa Hikaye Yazma Yarışması

Kütahya Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve il genelinde düzenlenen "Ahi Evran Kısa Hikaye Yazma Yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Kardeşliğe, cömertliğe, yiğitliğe, fedakarlığa, ahlaka, akla, bilme ve sanata dayanan, kaliteli üretimin ve adil paylaşımın esas alındığı, Anadolu'da birlik ve beraberliğin, kardeşliğin mayasını oluşturan, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" düsturuyla asırlarca dürüst ve temiz ticaret anlayışının gelişmesinde, birçok iktisadi kurumun kuruluşunda, barış ve huzurun, yardımlaşma ve toplumsal dayanışmanın tesisinde önemli bir rol üstlenen Ahilik teşkilatının kurucusu Ahî Evran'ın doğumunun 850. yılı olan 2021 yılı UNESCO tarafından 10. Genel Konferans kararı ile anma ve kutlama yıl dönümleri kapsamına alınmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2021 yılının "Ahî Evran Yılı" olarak kutlanması kararı kapsamında ilimizde "Ahi Evran Kısa Hikâye Yazma Yarışması" düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2021 yılının Ahi Evran yılı ilan edilmesi dolayısıyla toplumda farkındalık oluşturmak, Ahi Evran'ın fikir ve dünyasıyla genç nesilleri buluşturup büyük işler başarma arzusunda olan gençlere örnek şahsiyetler sunabilmek; sevgi, saygı, hoşgörü ve güzel ahlak kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak, Türkçenin ahenk ve ifade kudretini gelecek nesillere aktarmak, öğrencilerin okuma, yazma ve araştırma becerilerinin güçlendirmek amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir. İl merkezi ve ilçelerimizden gelen 15 eser arasından, komisyon değerlendirmesi neticesinde ödül alamaya hak kazanan öğrenciler belirlenmiştir. Buna göre, birinci, Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Gülseher Başağa’ya,ikinci, AyselSelahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesinden Mustafa Cihan Çolak’a, Üçüncü, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinden Nihlegül Öncü’ye ödülleri İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi. Müdür Başyiğit, dereceye giren öğrencileri tebrik etti, başarılarının devamını diledi. Yarışmayı düzenleyen Atatürk Anadolu Lisesi idarecilerine, öğretmenlerine ve komisyon üyelerine teşekkür etti” denildi.

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