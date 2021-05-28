Gece denetimleri sıklaştırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece denetimlerini arttırdı. Korona virüs tedbirleri kapsamında emniyet güçleri tarafından uygulamalar yapılırken, bekçiler de sokak ve caddelerde denetim yapıyor. Bekçiler araç, cami, bina, bahçe ve metruk binalar gibi her yeri kontrolden geçirirken, kısıtlamada sokakta gördükleri vatandaşları ve araçları da denetimden geçiriyor.Bu denetimler kapsamında gece 4 adet tescili olmayan ve ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsüne, ayrıca 50 araç kontrolü 20 araç sahibine 15 bin lira ceza işlem yapıldı. Sokağa çıkma yasağı kapsamında ise 15 şahsa cezai işlem uygulandı. 3 adet motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği bilgisi edinildi.

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