Altıntaş'ta yağmur duası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaşanan kuraklığa karşı yağmur duası yapıldı.

Havaların kurak geçmesi sebebiyle Cuma namazı öncesi yapılan yağmur duasına Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Hakan Uşak, İl Genel Meclisi Üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk, MHP Altıntaş İlçe Başkanı Ahmet Çakır, İlçe Müftüsü Muammer Borlu, Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, Esnaf Odası Başkanı Nadir Ertaş ve kurum amirleri katıldı.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, ''İlçemizde devam etmekte olan kuraklık sebebiyle yağmur duası organize ettik. Cuma namazı öncesi kurbanlarımızı kestik. İlçe Müftümüz Muammer Borlu tarafından dualar edildi. Allah duamızı kabul etsin, bol yağmur versin ve bereketli bol ürünler nasip etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.