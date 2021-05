İşçiler dakika farkıyla ölümden döndü, başkan kurban kestirdi

Kütahya’nın Emet Belediyesi Su İşleri ekiplerince büz yenileme çalışmaları yapılan kanalda göçük meydana gelirken, göçük olmadan bir kaç dakika önce kanaldan çıkan işçiler ölümden döndü.

Emet ilçesi 3. etap TOKİ konutları kanalizasyon hattında büz yenileme çalışmaları yürüten Emet Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri 6 metrelik kanalda çalışmalarını sürdürüyor. Sabah mesainin başlaması ile kanala çalışma için giren 2 işçi saat 10.30 da çay molası için kanaldan çıktı. Kanaldan çıktıktan birkaç dakika sonra büyük bir gürültü ile 6 metrelik kanalda toprak göçmesi meydana geldi. Göçük altında kalmaktan dakikalarla kurtulan işçiler büyük şaşkınlık yaşarken, daha sonra ekipler tarafından göçen kanal temizlendi.

İşçilerinin dakikalar farkıyla göçük altında kalmaktan kurtulduğunu öğrenen Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Cuma namazı öncesi 3. TOKİ konutları kanal mevkiinde kurban kestirdi.

İşçilerle bir araya gelerek, her türlü kaza belanın defi için birlikte dua eden başkan Doğan, yaptığı açıklamada, ''İşçilerimiz evlerine ekmek götürmek ve halkımıza hizmet için her şartta görevlerini yerine getiriyorlar. İşçilerimiz 3. TOKİ kanalizasyonumuzda büz yenileme çalışmaları yaparken toprak kayması olayı yaşandı. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki o sırada işçilerimiz kanalda değillerdi. Belediye olarak çalışmalarımızda daima önce işçi güvenliği ve sağlığını ön planda tutuyoruz. Alınan her türlü tedbirlere rağmen bu tür talihsiz olaylar yaşanabiliyor. Yüce Allah beterinden korusun. Bizlerde bu yaşanan talihsiz olaydan dakikalar farkıyla kurtulan işçilerimiz ve tüm işçilerimizin iş sağlığı adına bugün dualar edip, kurbanımızı kestik. Rabbim hepimizi görünmez kaza bela ve musibetler korusun. Allah kabul etsin “dedi.

