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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Emet’te

İHA

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Emet’te

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kültür Bakanlığı ve Emet Belediyesi ortak çalışması ile milli bilinci geliştirmek amacıyla, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyarete açıldı.
Çanakkale Savaşlarındaki kahramanlıkların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye'yi dolaşan tır, Emet ilçesinde büyük ilgi gördü. Emet belediyesi karşısında açılan tır müzesine vatandaşlar Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında belli sayıda gruplar halinde kabul edildi. Görevlilerce müze girişi öncesi ateş ölçümü yapılırken, çıkışta Türk bayrağı dağıtıldı.
Bir destan yazılan Çanakkale'de, tarih bilincini diri tutmak, ülkemizi işgalden kurtarma adına verilen mücadeleleri gelecek kuşaklara aktarmak için böyle bir organizasyona evsahipliği yaptıklarını belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Çanakkale destanımız sadece Türk tarihinde değil, dünya tarihinde de şerefli bir yere sahiptir. Vatan için toprağa düşen binlerce Mehmetçiğimiz Çanakkale’nin geçilemeyeceğini şehadetleri ile dünyaya haykırdı. Tüm şehitlerimizi saygıyla rahmetle ve minnetle anıyoruz. Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş gibi hissetmenizi, o ruhu yakalayabilmenizi, o günlere tanıklık etmenizi sağlayacak olan tırda, savaş dönemine ait çeşitli materyallere, videolara ve savaş objelerine yakından inceleyebiliyorsunuz. Dün Çanakkale'de, bugün 15 Temmuz'da ülkemiz üzerine oynanan oyunlarda da görüldüğü üzere, bu ülkenin düşmanları bitmeyeceği gibi, Allah'ın izniyle Seyit Onbaşıları da bitmeyecek, asla eksik olmayacaktır. Tarihimize ışık tutan müzeyi bizlerle buluşturan Kültür Bakanlığımız ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Çanakkale ruhunu, Çanakkale savaşlarının hangi şartlarda kime karşı verildiğini çok iyi anlamak ve bilmek gerektiğini vurgulayan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, “Milli birlik ve beraberliğin oluşmasında, ulus devletimizin kurulmasında önemli kilometre taşlarından birisi olan Çanakkale Zaferi'nin hatırlatılması ve hatıratının canlı tutulması amacıyla ilçemize gelen bu müze büyük bir önem taşıyor. Bu önemli etkinliğin gerçekleşmesinde emeği, katkısı olanları tebrik ediyorum. Çanakkale ruhu ve savaşları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak, kahraman ecdadımızın mücadelesini, azmini ve başarısını daha yakından görmeleri için Gazi Emet halkımızın, özellikle de öğrencilerimizin ve gençlerimizin müzeyi görmeye ve gezmeye davet ediyoruz“ ifadelerini kullandı.
Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, yaptığı açıklamada, ''Mobil müzede savaşta kullanılan silahlar ve görsellerin 7 vitrinde Çanakkale destanını Gazi Emetlilere aktardık. Çanakkale ruhu ve bize bırakılan tarihi mirası, Çanakkale’ye gidemeyen vatandaşlarımıza ileterek, bu ruhu her zaman canlı tutmak istiyoruz” dedi.

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