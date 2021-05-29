Hisarcık’ta küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı

Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşılaması yapılmaya devam ediliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, ilçe ve köylerde küçükbaş hayvanlara şimdiye kadar 4 bin 500 veba ve 2 bin 400 brucella aşı uygulandığını söyledi.

Hayvan yetiştiricilerinin aşılama programlarına yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Şen, program kapsamında küçükbaş hayvanlara 10 bin veba ve 4 bin brucella aşısı yapmayı hedeflediklerini belirtti.

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