Kütahya'da asfalt ve yol çalışması

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Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi'nin Okmeydanı Mahallesi'nde yürüttüğü üstyapı çalışmalarını inceledi.

Kış şartları nedeniyle tahrip olan, asfalt bütünlüğü bozulan yollarda Kütahya Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmaları gerçekleştiren saha ekibinden bilgi alıp, işlerinde kolaylıklar diledi.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı Mahallesi Radar Caddesi'nde ve bağlantılarında yol tesfiyesi, deforme olan yolların asfaltının sökülmesi, zemin düzenleme ve sıcak asfalt serim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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