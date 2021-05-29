DPÜ ile İmam Hatip Ortaokulu arasında iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu arasında yapılması planlanan faaliyetlere yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fazlı İrfaner, Müdür yardımcısı Ali Hikmet Çakır ve Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Koordinatörü Mustafa Köktürk katıldı.

Düzenlenen protokolle iki kurum arasında ERDEM projesi kapsamında uygulanacak eğitimler, seminerler ve konferanslar konularında iş birliği yapılmasına ilişkin hükümler kabul edildi.

Üniversite adına Rektör Kazım Uysal'ın, Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu adına da Fazlı İrfaner'in imzaladığı protokolün ardından taraflar karşılıklı teşekkürlerini ve hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

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