DPÜ’de “Akademide Kariyer Planlaması” konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından düzenlenen Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın konuşmacı olarak katıldığı, "Akademide Kariyer Planlaması" konulu seminer çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını yapan DPÜ KAMER Koordiantörü Öğr. Gör. Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, " Kariyer ve Mezun Merkezi tarafından 20202021 akademik yılı sonu seminerlerinin açılış programında Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal ile bir aradayız. Rektör hocamıza da yoğun programlarında bizlere vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum" dedi

Etkinlikte bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, "Sevgili öğrencilerime sevgiler saygılar gönderiyorum. Bizim asli görevimiz sizlerle ve öğrencilerimizle beraber olmak. Öğrencilerimle beraber olduğum için de çok mutluyum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

“Araştırma, bilgi ve öğrenme insana mutluluk verir”

Başarının temel sırlarından bir tanesinin hayattan memnuniyet olduğunu söyleyen Rektör Uysal, “Hayatla barışık olmayan ve elde ettiği nimetlerin kıymetini bilmeyen insanlar ne elde ederlerse etsinler sıkıntı çekerler ve etrafındaki insanlara da sıkıntı çektirirler. Elde edemediklerini değil, elde ettiklerini düşünüp şükür etmek gerekir. Benim hayatım tekdüze gitmedi. Çok farklı yelpazelerde dolaştık. Ben akademisyen olmayı üniversiteye başladığım 1. veya 2. sınıfta karar vermiştim. Ben akademisyenler içerisinde nadir insanlardan biriyimdir. Doktora bitene kadar üniversiteye giremedim. Sadece çok kısa süreli, 6 ay kadar araştırma görevliliği yaptım. Hayatımın en mutlu yılları Mardin Nusaybin'de geçen o 2 yıldır. Hiç akademisyen olmasaydım da hep orada kalsaydım hayattan yine şu anki kadar memnun olurdum. 2 yıl orada kaldım. Doktoramı bitirdim. Akademisyenlik beni bırakmadıktan sonra ben de akademisyenliği bırakmayacağım diye hedef koymuştum. Rabbim daha sonra buraları nasip etti. Akademisyenliğe motivasyon kaynağı, bilgiye aşık olmaktır. Bizi en çok motive eden husus bu olmalıdır. Bunun sonu yoktur. Bilgi ve öğrenme, insanı en mutlu eden hususlardan birisidir. Bundan dolayı akademisyen olmaya ve akademik kariyer yapmaya değer. Ben ömür boyu öğrenmeye, araştırmaya, bilgi sahibi olmaya ve yeni şeyler keşfetmeye talibim. Araştırma, bilgi ve öğrenme insana mutluluk verir. Mutlu olduğunuz şeyi de yaparsınız” diye konuştu.

“Bütün yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri üniversitelere yerleştirmemiz imkansız”

“Bütün yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri üniversitelere yerleştirmemiz imkansız” diyen Uysal,” Yüksek lisans ve doktora yapan öğrencimiz çalıştığı herhangi bir sanayi kuruluşunda da fabrikada da oraya değer katar ve öne geçirir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak bir proje nasıl üretilir, biz tez nasıl hazırlanır, bir problem nasıl çözülür öğreniyoruz. Ben önümüzdeki Eylül ayında büyük bir ihtimalle, şartlar çok değişmezse, planlamalar da tutarsa yüz yüze eğitime başlayacağımızı düşünüyorum. Salgının nasıl seyredeceği, aşının planlanan şekilde hedefe ulaşıp ulaşmayacağını, Türkiye'deki salgının seyri bunları belirleyecek. Bugünkü planlar tutarsa eminim Eylül ayında yüz yüz eğitim bütün üniversitelerde başlayacaktır diye düşünüyorum. Tüm öğrencilerime en kalbi duygularımla sevgilerimi gönderiyorum. Onları muhabbetle selamlıyorum. İnşallah en kısa zamanda Kütahya’mızda güzel yerleşkemizde görmek için gün sayıyoruz” diye konuştu.

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