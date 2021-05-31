Mahallelerde kurs açılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahallelerde kurs açılacak

İHA

Mahallelerde kurs açılacak

Kütahya'nın Emet ilçesinde bu yıl düzenlenecek ''Hayat boyu öğrenme'' haftası etkinlikleri kapsamında Emet Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından her mahallede en az bir okulda kurs açılacağı bildirildi.
Bu yıldan itibaren her yıl Haziran ayının ilk haftasında kutlanacak “Hayat boyu öğrenme” haftası hakkında bilgi veren Emet Halk Eğitim Müdürü Süleyman Avcı, yaptığı açıklamada, “Hayat boyu öğrenme, kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme teknikleridir. Birey merkezci bir yaklaşım olan hayat boyu öğrenmede amaç, içerisinde olduğumuz ve sürekli değişim/gelişim gösteren bilgi çağına her yaş grubundaki tüm insanlarımızın uyum sağlamaları ve hayatlarını daha iyi yönetebilmeleri için ekonomik ve sosyal yaşama aktif bir şekilde katılmalarına olanak sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda hayat boyu öğrenme, aslında bizlere eğitimin örgün eğitimin sonunda bitmediğini, beşikten mezara devam eden bir süreç olduğunu vurgulamaktadır. Mahallelerde istihdamı geliştirmek, nitelikli iş gücü oluşturarak ekonomiye katkıda bulunmak, kişilerin mesleklerindeki gelişmelerini yakından takip etmelerine imkân sağlamak amacıyla her mahallede en az bir okulda halk eğitim kursu açılmasının planlandığı uygulama için öncelikli olarak muhtarlar aracılığıyla tüm mahallelerde ihtiyaç analizi yapılacak. Vatandaşların ilgi ve ihtiyaçları doğrultusundaki tespitlerin ardından mahalleye uygun kurslar açılması öngörülüyor.
Özetle hayata mutlu bireyler hazırlamak amacıyla, her zaman, her yerde, herkes için eğitim anlayışıyla her yaş grubundaki vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DPÜ BAP’tan Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi müjdesi
YEREL HABERLER DPÜ BAP’tan Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi ...
DPÜ Mühendislik Fakültesinde görev değişimi
YEREL HABERLER DPÜ Mühendislik Fakültesinde görev değişimi
Kütahya’da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya’da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi
Evde çiçek bakımında su ve toprak tercihi hayati önem taşıyor Bahar ayları ile birlikte saksı çiçeklerine olan ilgi arttı, dikkat edilmesi gerekenler var
YEREL HABERLER Evde çiçek bakımında su ve toprak tercihi hayati önem ...
Aizanoi Antik Kenti´nde alışveriş merkezine giden `agora kapısı´ bulundu
YEREL HABERLER Aizanoi Antik Kenti´nde alışveriş merkezine giden ...
Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan yıkama ve ilaçlama makineleri hizmete girdi
YEREL HABERLER Keçi peyniri projesi için alınan küçükbaş hayvan ...
MHP Kütahya İl Genel Meclis üyesi Ömer Aşman, Korona'dan hayatını kaybetti
YEREL HABERLER MHP Kütahya İl Genel Meclis üyesi Ömer Aşman, ...
Kütahya’da aranan 18 şahıs yakalandı, 12’si tutuklandı
YEREL HABERLER Kütahya’da aranan 18 şahıs yakalandı, 12’si ...
Altıntaş Kaymakamı İrdelp, pazar yerlerini denetledi
YEREL HABERLER Altıntaş Kaymakamı İrdelp, pazar yerlerini denetledi
Hisarcık'ta köylüler yağmur duasına çıktı
YEREL HABERLER Hisarcık'ta köylüler yağmur duasına çıktı
DPÜ BAP’tan Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi müjdesi
YEREL HABERLER DPÜ BAP’tan Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi ...
DPÜ’de “Akademide Kariyer Planlaması” konulu seminer
YEREL HABERLER DPÜ’de “Akademide Kariyer Planlaması” konulu seminer
DPÜ ile İmam Hatip Ortaokulu arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER DPÜ ile İmam Hatip Ortaokulu arasında iş birliği ...
DPÜ Mühendislik Fakültesinde görev değişimi
YEREL HABERLER DPÜ Mühendislik Fakültesinde görev değişimi
Kütahya'da asfalt ve yol çalışması
YEREL HABERLER Kütahya'da asfalt ve yol çalışması
Simav’ın caddeleri şantiyeye döndü
YEREL HABERLER Simav’ın caddeleri şantiyeye döndü
Hisarcık’ta küçükbaş hayvanlara veba ve brucella aşısı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta küçükbaş hayvanlara veba ve brucella ...
Hisarcık’ta köylüler yağmur duasına çıktı
YEREL HABERLER Hisarcık’ta köylüler yağmur duasına çıktı
Aslanapa'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması
YEREL HABERLER Aslanapa'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması
Işıklar köyünde karantina sona erdi
YEREL HABERLER Işıklar köyünde karantina sona erdi