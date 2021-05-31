Termal Aquapark'ta yaz sezonu bakım çalışması

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın, Eynal Kaplıcaları’ndaki aquaparkta yeni sezon bakım ve hazırlık çalışmalarının başladığı ve Haziran ayında hizmete gireceği bildirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, bölgenin ilk termal aquaparkında bakım ve onarım çalışmalarının hız kazandığını belirterek, Haziran ayı içerisinde hijyen şartlarına uygun bir şekilde hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.
Başkan Biçer, “ Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri nedeniyle hizmete ara verdiğimiz termal aquaparkta, hayatın normale dönmesiyle birlikte çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla hizmet vermeye başlayacağız” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.