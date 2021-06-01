Altıntaş'ta yeni köprü yapımı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Avşar deresi ıslahı kapsamında yeni bir köprü yapımına başlandığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz

Avşar deresi ıslahı, kıyı ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, yeni bir köprü yapımı çalışması başlatıldı. Kısa zamanda bitirilerek halkımızın hizmetine sunulacaktır. DSİ yetkililerine ve ilgili firmaya Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.