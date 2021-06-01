Hisarcık’ta elektrik arıza ekibi göreve başladı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (OEDAŞ) ait elektrik arıza ekibinin hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Elektrik arıza ekibinin haftanın 6 günü hizmet vereceğini söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, “Oluşturulan arıza ekibi sayesinde ilçe merkezi ve köylerde oluşabilecek arıza ve sorunlar daha hızlı çözüme kavuşacaktır. Arıza ekibinin kurulmasında bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'e, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun’a, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler'e ilçem adına teşekkür ediyorum. Çevre ve yöre halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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