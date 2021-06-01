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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ’de “Dumlupınar Belgeseli” ön değerlendirme toplantısı

İHA

DPÜ’de “Dumlupınar Belgeseli” ön değerlendirme toplantısı

Dumlupınar Medyan Muharebesi belgeseli için Kütahya Valisi Ali Çelik’in ve il protokol üyelerinin katıldığı ön değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Güzel Sanatlar Fakültesinin Ahmet Uluçay Amfisi’nde düzenlenen ön gösterime Vali Ali Çelik, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğg. Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Dumlupınar Belediyesi Başkanı Şemsettin Akağaç, DPÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5.Bölge Müdürü Şahin Çılgın, belgesel yönetmeni Öğr. Gör. Fatih Kara, tasarım kurulu sorumlusu Öğr. Gör. Can Pekin, senaryo yazarları Doç. Dr. Arif Kolay, Dr. Öğr. Üyesi Şakir Turan ve Serpil Taşpınar, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.
Yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmaları devam eden ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (DPÜ BAP) tarafından desteklenen belgeselin senaryosu Güzel Sanatlar ve Fen Edebiyat Fakülteleri öğretim üyeleriyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve Millî Savunma Bakanlığı Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı personelleri tarafından kaleme alındı. Çekimler, kurgu, animasyon, karakter tasarımı ve benzetimlerin Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yapılan belgeselin gösteriminin ardından katılımcıların görüşleri alındı. Gelen tavsiye ve öneriler proje ekibi tarafından dinlenerek bu çerçevede gerekli düzenlemelerin yapılması ve projenin tarihi ve milli değerleri tümüyle temsil etmesi için çağın gerektirdiği teknolojiyle çalışmaların sürdürülmesi ve projenin ilerleyen aşamalarında yeni bir buluşmanın düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
Yürütülen projeyle ilgili Güzel Sanatlar Fakültesinden yapılan açıklamada, “Türk tarihinde Milli Mücadele’nin sembollerinden biri olan Büyük Taarruz ile ilgili ‘Bir Varoluş Hikayesi’ sloganlı belgesel için ilk gösterim yapıldı. Belgesellerin tarihi, bölgeyi ve kenti tanıtım açısından çok önemli olduğu düşünüldüğünde belgesel, Kütahya için çok anlamlı bir sanatsal çalışma olarak değerlendiriliyor. Proje sonucunda ortaya çıkacak belgeselin Büyük Taarruz ’un 100. yılı etkinlikleri kapsamında ve yerel medya kanallarında gösteriminin sağlanması planlanıyor. Projenin Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV Projesindeki öğretim materyalleri arasına konulmasının sağlanması da bu projenin hedefleri arasında yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.

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