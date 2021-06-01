Dumlupınar Belediye Meclisi İsrail'i kınadı

Kütahya’nın Dumlupınar Belediye Meclisi üyeleri, İsrail tarafından Filistinli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırıların kınadığını bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Pandemi tedbirleri dolayısıyla ertelemeli olarak gerçekleşen Dumlupınar Belediye Meclisi olağan toplantısında İsrail'i kınama kararı aldık. Mukaddes mekân Mescidi Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur. İsrail'in, yasadışı yerleşimciler lehine Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlarının hukuk dışı ve gayri insani olduğunun bir kere daha altını çiziyoruz. Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğiz. Filistin’e yapılan saldırı, suçsuz günahsız çocukların, kadınların, halkın öldürülmesini, kendi doğup büyüdükleri vatanlarında rahat, huzurlu bir şekilde yaşam sürdürmelerine izin verilmediğinden, Filistin halkının vahşetle, şehit edildiğinden dolayı yapılan saldırıları şiddetle kınıyor, Filistin’e destek olduğumuzu ve Filistin’in yanında olduğumuzu bildiririz” dedi.

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