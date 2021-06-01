Kütahya’da “Meslek Liseleri Sanatta Buluşuyor” yarışması sonuçlandı

Kütahya’da “Meslek Liseleri Sanatta Buluşuyor” yarışması müzik ve resim alanı sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ''Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'' kapsamında, Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin, bilgi, beceri ve deneyimlerini meslek lisesi öğrencileriyle paylaşmaları amacıyla resim ve müzik alanında gerçekleştirilen yarışma sonuçları açıklandı.

Projenin Kütahya’daki sanat etkinlikleri Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinden 6 danışman öğretmen ve 6 öğrencimizin ev sahipliğinde yapıldı. Sanat etkinliklerinde, Kütahya’dan projeye dahil olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki sanata eğilimi olan öğrenciler ilgi duydukları alanlarda, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinin deneyimli öğretmenleri ve gönüllü öğrencilerinden teknik bilgi ve destek alarak yeni ürün ve çalışmalar ortaya çıkarırken aynı zamanda ürün ve eserleriyle ödül alma fırsatını da yakalamış oldular.

Etkinlikler 1 Mart 2021 30 Nisan 2021 tarihleri arasında 2 aylık bir çalışma sürecinde çevirim içi olarak gerçekleştirildi. Proje etkinliklerinde, öğrenciler, resim ya da müzik, ses icrası alanlarında haftada 2 gün birer saat çalışma yaparak 2 aylık eğitimin sonunda bireysel ürünlerini ortaya koydular. Kütahya’dan 7 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde eğitim gören 42 gönüllü öğrencinin katıldığı proje etkinliğinin sonunda, müzik alanında 5 dakikayı geçmeyecek "Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Batı Müziği" türünde eserleri icra ederken, görsel sanatlar alanında ise karakalem türünde serbest temalı ürünler ortaya konuldu.

Açıklanan “Meslek Liseleri Sanatta Buluşuyor” yarışması sonuçlarına göre, Müzik alanında birinci, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/C sınıfı öğrencilerinden Özkan Taş, ikinci Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12/E sınıfı öğrencilerinden İbrahim Akay Avkan, üçüncü Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencilerinden M.Semih Seyhan oldu.

Resim alanında ise, birinci Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10/A sınıfı öğrencilerinden Hüseyin Bozkurt, ikinci Haymeana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/E sınıfı öğrencilerinden Sinem Şahan, üçüncü Haymeana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9/E sınıfı öğrencilerinden Uğur Kocatürk oldu.

Yapılan değerlendirmede, her iki alanda il birincisi olan eserler Bakanlık tarafından ödüllendirilecek.

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