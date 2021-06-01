Çantasındaki 120 gram bonzai ve 200 uyuşturucu hap ile yakalandı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, polis ekiplerince şüpheyle durdurulan araçtaki G.K. (42) adlı kadının çantasında 120 gram bonzai ile 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtaki G.K.´nin çantasında, 120 gram bonzai ile 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan G.K., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-06-01 11:25:56



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