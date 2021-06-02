Nilüfer vadisine yeni düzenleme çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bir kilometre uzunluğundaki Nilüfer vadisi için yeni düzenlemeler yapılacağı bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "Baharın gelmesi ile birlikte, İlçemiz Nilüfer vadisi kendisini göstermeye başladı. Seyrederken rahatlatan ve dinlendiren Nilüfer vadisinin manzarasına doyum olmuyor. Beyaz çiçekleri ile, ruhu ve masumiyeti simgeleyen Nilüfer vadisinde yeni düzenlemeler yapmayı planlıyoruz. Proje ekibiyle birlikte, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili planlamalar yaptık. Planlamalar sonucu yapılacak çalışmalarla, bölgenin vatandaşlarımızın daha verimli istifade edebilecekleri şekilde hizmete sunulması amaçlanıyor.

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