Dumlupınar Teknokent, Drone Şampiyonası’na 11 yaşındaki Doruk’la katılacak

Dumlupınar Tasarım Teknokent’teki kuluçka merkezinin 11 yaşındaki girişimcisi Doruk Cengiz, 2021 Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Konuyla ilgili Dumlupınar Tasarım Teknokent’ten yapılan açıklamada, Dumlupınar Teknokent Kuluçka ve Ön Kuluçka Ofisi’nin kısa süre önce açılmasına karşın kuluçka merkezinde 2, ön kuluçka merkezinde de 1 girişimcisinin aktif olmasıyla kısa sürede uzun yol kat ettiği dile getirildi.

Açıklamada, “Dumlupınar Tasarım Teknokent Kuluçka Merkezi, bir genç beyni destekleyerek şehre ve ülkeye katkı vermeye devam ediyor. Henüz 11 yaşındaki Doruk Cengiz, Dumlupınar Teknokent Ön Kuluçka fikir girişimcisi. 9 yaşında bayram harçlıklarıyla ilk drone'unu alan ve kısa bir süre sonra internetten gördüğü bir videodan etkilenerek FPV (First Person View Birinci Kişi Görünümü) drone dünyasına ilk adımını atan Doruk ailesinin de destekleriyle evde drone yapmaya başladı.

Sınırsız hareket kabiliyetine sahip, yüksek hızlı, 250 kilometre hıza kadar çıkabilen, 3 saniyede yerden 300 metre yüksekliğe çıkabilen drone’un menzili 8 kilometreye kadar çıkıyor. Mayıs ayında ilk yarış deneyimi olan Teknofest’in çevrim içi olarak yapılan Türkiye Drone Şampiyonası ön elemesinde Türkiye 7.’si olarak dikkatleri üzerine toplayan ve Türkiye Drone Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Doruk, hem evinde hem Dumlupınar Teknokent Kuluçka Ofisi’nde geliştirdiği drone’larla bu yarışta Kütahyamızı temsil edecek. İnanıyoruz ki Doruk, yaptığı drone’lar ile zirveye ulaşacak” ifadelerine yer verildi.

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