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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya’da iki baraj sulamasının sözleşmeleri imzalandı

İHA

Kütahya’da iki baraj sulamasının sözleşmeleri imzalandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kütahya’nın Gediz ilçesi Yunuslar Barajı ve Domaniç ilçesi Çamlıca Barajı sulaması işlerinin ihale sürecinin tamamlanarak, işlerin yapım sözleşmesinin imzaladığı müjdesini verdi.
DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirten, Genel Müdürü Kaya Yıldız,” Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.
Kütahya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığına dikkat çeken Genel Müdür Yıldız,” Bu kapsamda, Kütahya Gediz Yunuslar Barajı Sulaması ve Domaniç Çamlıca Barajı Sulaması işlerinin ihaleleri yapıldı. İhale süreci tamamlandı ve işlerin yapım sözleşmesi imzalandı. Kütahya Gediz Yunuslar Barajı işinin tamamlanması ile 6 bin dekar, Domaniç Çamlıca Barajı Sulaması işinin tamamlanması ile 13 bin 970 dekar arazi sulanacaktır. Projelerin Kütahya ilimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Yıldız, temelden 38,25 metre yüksekliğe ve 1,94 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Kütahya Gediz Yunuslar Barajı işi ile 31 kilometrelik, temelden 51,83 metre yüksekliğe ve 3,37 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Domaniç Çamlıca Barajı Sulaması işi ile de 70 kilometrelik sulama hattı inşa edileceğinin altını çizerek, projelerin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 28 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

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