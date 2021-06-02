Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulunda başdenetçiler Tunahan Aktaş ve Burcu Altın’ın konuşmacı olarak katıldığı ISO Kalite Temel Bilgilendirme ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği eğitimleri düzenlendi.

Meslek Yüksekokulunun İletişim ve Motivasyon Saati etkinlikleri kapsamında ve Sürekli Eğitim Merkezimizin (DPÜSEM) desteğiyle çevrim içi olarak düzenlenen ve başdenetçiler Tunahan Aktaş ve Burcu Altın’ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe Müdür Prof. Dr. İsmet Çelik, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Deniz Kaptan, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetli konuklar katıldı.

İlk oturumda ISO 27001 Bilgi Güvenliği konusunda konuşan Tunahan Aktaş, bilgi trafiğinin yoğun olduğu günümüz koşullarında işletmelerde ve kamu kurumlarında bilgi güvenliği konusunda yapılabileceklerden söz etti. Aktaş, konuşmasının sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Etkinliğin ikinci oturumunun konuşmacısı Burcu Altın ise, “ISO Kalite Temel Bilgilendirme” başlıklı sunumunda işletmelerdeki kalite süreçlerine değindi. Altın, iç denetçi ve baş denetçi olabilmek için yapılması gerekenleri sıraladı.

Etkinlikte söz alan, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Bülent Gül ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. İlker Vural, verimli geçtiğine inandıkları eğitimlerle ilgili konuşmacılara ve katılımcılara teşekkürlerini ilettiler ve DPÜSEM’in vermiş olduğu eğitim faaliyetlerinden bahsederek, bu eğitimlere katılıp sertifika almak isteyenleri bilgilendirdiler.

Etkinliğin genel bir değerlendirmesini yapan Prof. Dr. İsmet Çelik, üretim alanlarında ISO Kalite Bölgeleri’nin önemine değinerek, standartlara uygun üretimlerin ancak bu konularda gerekli sertifikasyonlara sahip olunarak mümkün olabileceğini ve bu durumun üretim verimliliğini artıracağını kaydederek, bölgeye ve üniversiteye katkı sağlayacak bu etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

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