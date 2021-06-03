8 köyün kullanacağı halı saha tamamlandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılan ve 8 köyün yararlanabileceği sentetik çim sahanın tamamlandığı bildirildi.

Kütahya İl Özel İdare Müdürlüğü vasıtası ile ilçe merkezi ve köylerde sentetik çim saha kazandırma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Emet İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı ve Halil Mallı yaptıkları ortak açıklamada, ''Özel idare Müdürlüğü tarafından ilçemize bağlı Yarış, Kayı, Konuş, Subak, Sarıayak, Köprücek, Gürpınar ve Bahatlar köylerimizin faydalanması amacıyla, İlçemiz Gencel mevkiinde bir adet sentetik çim futbol sahası yapılarak hizmete geçmiştir.. Yatırımın ilçemiz köylerine kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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