Kazı ekibi 150 kişiye çıkartıldı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Aizanoi Antik Kenti’nde kazı ve restorasyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı ile dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde hummalı çalışmalar sürüyor.

Vali Ali Çelik, UNESCO Dünya Geçici Miras listesindeki Aizanoi’de Agora, Penkalas Çayı rıhtımı ile tarihi Roma köprüsünde kazı çalışmalarının eş zamanlı sürdürüldüğünü söyledi.

Penkalas Çayı’nın rıhtım duvarının özgün malzemeleriyle antik dönemdeki haline kavuşturulacağını ifade eden Vali Çelik, DSİ tarafından sürdürülen regülatör çalışmasının da büyük bir titizlilikle devam ettiğini aktardı.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan Aizanoi Antik Kenti’ni kalıcı hale getirme gayreti içerisinde olduklarını paylaşan Vali Çelik, dünyada bir başka örneği olmayan 15 bin kişi kapasiteli tiyatro ve 13 bin 500 kişi kapasiteli stadyum kompleksinin bilimsel çalışmalar ışığında bir an önce ayağa kaldırılması için komplekste eş zamanlı çalışılacağını söyledi.

Tiyatroda restorasyon başlayacak

15 bin kişi kapasiteli antik tiyatroda orkestra alanına ulaşıldığını ve oturma yerlerini ayıran geçiş yerinin açılacağını ifade eden Vali Çelik, “Rölöveleri hızlıca tamamlayıp restorasyona başlayacağız” dedi.

1970 yılında Almanlarla başlayan kazı çalışmalarının 11 yıldır Pamukkale Üniversitesi tarafından yürütüldüğünü ve artık Dumlupınar Üniversitesince sürdürüleceğini hatırlatan Vali Çelik, yürütülen ve yürütülecek çalışmalardan bir an önce netice alınması için kazıdaki ekip sayısının 150 kişiye çıkarıldığını söyledi.

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