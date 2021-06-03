Dumlupınar Teknokent, Kalkınma Ajansı Projesi'ni tamamladı

Dumlupınar Teknokent, “Yönetici Danışmanlığı Eğitim Programı” adlı Kalkınma Ajansı projesini başarıyla tamamlayarak, tamamladığı proje sayısını ikiye çıkardı.

Dünya Yönetici Danışmanları Derneği üyesi de olan İstanbul Yönetici Danışmanları Derneğinden 3 uzmanın verdiği ve Dumlupınar Üniversitesinin öğretim üyelerinin kabul edildiği sertifika programında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının gerekliliklerinin neler olduğu ve 27001 standardı hakkında genel farkındalık sağlanması hedeflendi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ün de aralarında olduğu 8 akademisyenin katıldığı ve 8 gün süren çevrim içi eğitimde bilgi ve bilgi güvenliği, ERP, kurumsallık, şirketlerde dijital dönüşüm, proje farkındalığı, finansal işlemlere uyum, teknik ve finansal danışmanlık ile ilgili temel kavramlar anlatıldı ve standardın gereklilikleri açıklandı

Dumlupınar Tasarım Teknokent'ten yapılan yazılı açıklamada, eğitimi alanlara Zafer Kalkınma Ajansı, Dumlupınar Teknokent ve İstanbul Yönetici Danışmanları Derneğinin logolarının yer alacağı sertifika verileceği ve Dumlupınar Teknokent'in ulusal ve uluslararası projelere imza atmaya devam edeceği belirtildi.

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