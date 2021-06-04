Bal ormanı arıcıları bekleniyor

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 2020 yılında oluşturulan pusan bal ormanına arıcıların beklendiği bildirildi.

Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, yaptığı açıklamada, ''2020 yılı sonbaharında oluşturduğumuz Altıntaş ilçemiz Pusan Bal Ormanımızda çiçekler açtı. İlçemizde yapılacak arıcılık faaliyetlerini desteklemek, değerli halkımıza ekonomik olarak girdi sağlamak amacıyla arı otu, lavanta, akasya, korunga, mahlep, sarı salkım, kekik türleriyle oldukça verimli hale gelen ormanımıza tüm kovan sahiplerini bekliyoruz. Altıntaş ekonomisi için arıcılık faaliyetlerinin artması için çalışmalarımız devam edecek' dedi.

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